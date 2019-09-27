İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilardocular 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası'na hazırlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde, Türkiye 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası 2.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde, Türkiye 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası 2. Etabına katılacak sporcular, antrenmanlarını sürdürüyor.


Türkiye Bilardo Federasyonunca organize edilen ve Ankara'nın Keçiören İlçesindeki Taha Akgül Spor Salonu'nda Salonunda Erkekler, Bayanlar, Gençler ve Veteranlar kategorilerinde 1-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalar öncesi Kdz. Ereğli ilçesinde bilardocular antrenmanlarını Üstün Bilardo Salonu'nda gerçekleştirdi. Yapılacak müsabakalara yaklaşık 1500 sporcunun katılacağı belirtildi.


Ereğli'deki sporculardan Fikri Kapan, ilçeden yaklaşık 10 sporcunun turnuvaya katılmaya hak kazandığını ifade etti. Kapan konuşmasında, “Arkadaşlarımız, kendi aralarında ve bireysel çalışmaları ile turnuvaya hazırlanıyorlar. Zonguldak ve ilçelerinden de yüksek katılım sağlanan turnuvada birçok sporcumuzun önemli başarılar elde etmesini bekliyoruz. Bu vesileyle, ilçemizdeki sporcularımıza desteklerinden dolayı sayın Sude denizcilik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer'e teşekkür ediyoruz” dedi.


Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta tamamlanan 2. Etap İl Birinciliğinde Şampiyonluğu ulaşan Serdar Berber de, antrenmanlarını Üstün Bilardo Salonu'nda sürdürüyor. Sporculardan bazıları ise antrenman sonrası birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.


Sporcular, federasyon tarafından gün ve saatleri belirlenen çizelgeye göre, ilçeden ayrılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.