Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinlikleri çerçevesinde “Bileşik Sanatlar ve Kozmetik Kimya Sergisi'' açıldı.

Sergiye Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Sibel Koçak ve müdür yardımcıları tarafından kurdele kesimiyle açıldı. Açılış programına Senato Üyeleri, Enstitü Müdürleri, Dekanları ve Dekan Yardımcıları, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü, üniversite akademik-idari personeli ve öğrencileri, Zonguldak Abdullah Sabri Efendi KYK erkek öğrenci yurt müdürü ve Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Eczane Hizmetleri Programı ve Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı öğrencileriyle hazırlanan sergide; ‘‘PopArt Resim Sanatı, Tırnak Süsleme Sanatı, Maske Süsleme Sanatı, Saç Tasarım Sanatı, Geçici Dövme (Tatoo) Sanatı, Kozmetik Kimya ve Bileşik Sanatlara dair stantlar, Bileşik Sanatlar ve Kozmetik Kimya konulu kısa filmler'' sergilendi.