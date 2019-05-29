İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bin 200 kişiyi köprüdeki iftarda ağırladılar

Çaycuma köprüsünün bir tarafı iftar yemeği organizasyonu için trafiğe kapatıldı.


Ramazan ayında her sene Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşen iftar yemeği organizasyonu bu sefer köprünün bir bölümünde gerçekleşti. Yaklaşık bin 200 kişinin geldiği iftar yemeğine, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programda Şehir Ömer Halisdemir Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu öğrencilerinin okuduğu ilahiler sonrası iftar duası edilerek bin 200 kişi iftarını açtı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.