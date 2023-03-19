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Bin üçyüz nüfuslu köy mahalle olmak için referanduma gitti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünde referandum heyecanı sabah saatlerinde başladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünde referandum heyecanı sabah saatlerinde başladı.


Çaycuma merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan Ahatlı köy sakinleri, toplam 1360 seçmenin bulunduğu 3 mahalle 5 sandıkta oy kullanmak için sabah saatlerinde sandık başına gitmeye başladı. Mahalle olmak için referanduma giden köy sakinleri, doğalgaz başta olmak üzere diğer hizmetlerden faydalanmak için bu oylarını kullanmaya başladı. Jandarma ekipleri oy kullanma süresince çevrede önlem aldı.

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