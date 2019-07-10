Binanın balkonundan düşen taş parçaları korkuttu

Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesi'nde bir binanın balkonundan kopan taş parçaları yaya kaldırımına düştü. Şans eseri olayda herhangi bir kişinin yaralanmaması sevindirdi.

Olay bugün Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın balkonundan kopan taş parçaları kaldırıma düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ardından itfaiye ekipleri binanın balkonuna merdivenle çıkarak temizlik çalışması yaptı. Şans eseri olayda herhangi bir kişinin yaralanmaması sevindirdi.