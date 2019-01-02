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Bir gün yaşayabilen üçüzler Türk Bayraklı tabuta konuldu

Zonguldak’ta Deniz çiftinin 4 yıllık evlilikleri sonrası dünyaya gelen üçüz bebekleri bir gün yaşayabildi.

Zonguldak'ta Deniz çiftinin 4 yıllık evlilikleri sonrası dünyaya gelen üçüz bebekleri bir gün yaşayabildi. Türk Bayraklı tabuta konulan bebekler son yolculuklarına uğurlandı.


Merkeze bağlı İnağzı Mahallesi'nde yaşayan Bestenur ve Ediz Deniz çifti 4 yıl önce dünyaevine girdi. 6 aylık hamile olan Bestenur Deniz, 31 Aralık 2018 günü evinde rahatsızlandı. Ailesi tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama Merkezi'ne kaldırılan anne ameliyata alındı. Üçüz bebekler ameliyatla dünyaya geldi. Ancak üçüz bebekler hayata bir gün tutunabildi. Bir kız çocukları da bulunan çift, üçüz bebeklerinin acısı nedeniyle yeni yıla gözyaşı dökerek girdi.


Türk Bayraklı tabuta konulan üçüz bebek İnağzı Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözüyaşlı baba Ediz Deniz taziyeleri kabul etti.

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