“Bir İlkbahar Öyküsü” yarışmasında Türkiye birincisi Kdz. Ereğli'den

Akademik başarıların yanı sıra sosyal kültürel ve sportif alandaki başarıları ile de adından sıkça söz ettiren Kdz Ereğli ilçesi Zonguldak'ı bir kez daha gururlandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde düzenlediği ‘'Bir İlkbahar Öyküsü'' temalı yarışmada Kdz Ereğli ilçesi İbrahim Süheyla İzmirli Fen Lisesi öğrencisi Muhammet Furkan Davulcu Türkiye 1.si olarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünya birincisi de ilçeden çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye geneli gençler arası öykü yarışmasında Kdz Ereğli ilçe milli eğitim müdürlüğü büyük bir başarıya imza atarak Zonguldak'ı gururlandırdı. ‘'Bir İlkbahar Öyküsü'' teması ile düzenlenen yarışmada Kdz Ereğli ilçesi İbrahim Süheyla İzmirli Fen Lisesi öğrencisi Muhammet Furkan Davulcu Türkiye 1.si olmaya hak kazandı.

Son dönemde elde ettiği başarılar ile bölgede eğitimin parlayan yıldızı olan ilçesi yakın bir geçmişte dünya genelinde düzenlenen ‘'Carıbou Contest Matematik Yarışması'' dünya 1.si de Karadeniz Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim Sanat Merkezinde eğitim gören Berkay Balcı ve Mustafa Rüzgar Kocamanoğlu olmuştu.

2020 yılı KPSS Türkiye 2.si de Kdz Ereğli İlçesinden Esra Topkaya olmuştu.