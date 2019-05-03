Bir saatte yüzlerce çöp topladılar

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde 12 okul öğretmen ve öğrencileri "Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi ile Zonguldak'ın Kozlu İlçesindeki Sahili temizlediler.

Zonguldak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde 12 okul öğretmen ve öğrencileri "Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı" etkinlikleri kapsamında yapmış oldukları örnek davranışlarından dolayı çevrede hem takdir topladılar hem de örnek oldular. Kozlu Sahilinden yaklaşık 1 saat çöp toplayan öğretmen ve öğrenciler, çıkan pet şişeler, bebek bezleri, elektrik kabloları, kıyafetler, tıbbi atıklar ve içki şişeleri gibi insan atıkları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Zonguldak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cemile Gül ise, "Bu yıl Milli Mücadelenin Yüzüncü yılı bundan dolayı biz İMKB Anadolu Lisesi olarak bu etkinliği de planlamayı da düşündük diğer etkinliklerin yanında çünkü çevreye duyarlık çok önemli gittikçe daha fazla duyarlılığın artması gerekiyor. Dövizlerde de görmüşsünüzdür 'her atık çöp değildir' aslında çıkış noktası buydu. Bunun fark edilmesini istedik" dedi.