Bir yaşındaki yeğeninden korona virüs bulaşan milli atlet sahalara döndü

Zonguldaklı ve Fenerbahçe forması giyen milli atlet Melike Malkoç, geçtiğimiz günlerde 1 yaşındaki yeğeninden korona virüs kaparak sahalardan uzak kalmıştı. Ardından evinde izole edilerek tedavi altına alınan Malkoç, 10 günlük mücadelenin ardından korona virüsü yenerek tekrar sahalara döndü. Milli atlet Melike Malkoç, korona virüs testinin negatif çıkmasının ardından antrenör Utku Duman yönetiminde Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda çalışmalara başladı.

Antrenör Utku Duman, "Melike şanssızlık yaşayarak 10 gün önce yeğeninden korona kapmıştı. Ardından 10 gün evinde izole ederek tedavi altına alındı. Başları biraz zorluk çekse de Melike azmiyle korona virüsü yendi. Melike güçlü bir kız. O azmini korona karşısında da gösterdi. Şimdi sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak çalışmalara başladı" dedi.