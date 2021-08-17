Bir yıl önce kızı vefat eden 39 yaşındaki baba hayata tutunamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 15 yıldır yemekhanede görev yapan Mustafa Akçiçek beyin tümörü teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akçiçek'in 12 yaşında ki kızının da geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kdz. Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi yemekhanesinde yaklaşık 15 yıldır görev yapan 39 yaşındaki Mustafa Akçiçek beyin tümörü teşhisiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Akçiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen bu gün hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Akçiçek'in kızının geçtiğimiz yıl 12 yaşında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefatı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde ki mesai arkadaşlarını üzüntüye boğan Akçiçek için 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü ilçeye bağlı Işıklı Köyü'nde cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.