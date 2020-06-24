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Bir yılda 4 bin 311 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre Zonguldak’ta 2019 yılında 4 bin 311 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre Zonguldak'ta 2019 yılında 4 bin 311 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Zonguldak Müdürlüğü 2019 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2019 yılında ölen kişi sayısı 435 bin 941 kişi olurken Ölenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu.Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Zonguldak ilinde 4 bin 311 kişi hayatını kaybederken Yine müdürlüğe bağlı Bartın ilinde bin 570 kişi hayatını kaybederken Karabük'te ise bin 752 kişi hayatını kaybetti.


Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı


Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2019 yılında yüzde 36,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

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