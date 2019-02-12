Bıraktığı not tüyler ürpertti; 'Kefen param hazır, mezar tahtalarım evin altında'

O. (85) 'Hakkınızı helal edin' yazılı notla ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde köyde ikamet eden yaşlı adamın ikametinin alt katındaki garajda meydana geldi. Yalnız yaşayan A.O. evinin altında bulunan garajın tavanına kabloyla kendini asarak intihar etti. Garaj kapısının açık olduğunu gören komşuları, içeriye girdiklerinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde A.O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Alaplı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin buldukları notta ise "Hakkınızı helal edin, Kefen param param hazır. Sizlere hakkım helal olsun ve mezar tahtalarım evin altında hazır" yazdığı öğrenildi.

Yaşlı adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane Morgu'na gönderildi.

3 yılda Üç intihar

Öte yandan, 130 hanenin bulunduğu ve toplam 350 kişinin yaşadığı köyde son 3 yılda 3 kişinin intihar ettiği öğrenildi. En son 2018 yılında R.B. bunalım geçirerek ve intihar ettiği öğrenildi. Köyde son 3 yılda sıklıkla yaşanan intihar olaylarının nedeni bunalım olduğu belirlendi.