Bireysel Sulama Sistemi desteği için son başvuru 1 Mart

Zonguldak'ta kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi tebliği için son başvuru tarihi 1 Mart 2019 olarak açıklandı.

Tarım ve Orman Zonguldak İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sisteklerinin desteklenmesi hakkındaki tebliğin resmi gazetede yayınlandığını ifade ederek şu ifadelere yer verildi:

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No:2017/48), 07 Aralık 2017 tarihli ve 30263 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüklüye girmiştir. Bu tebliğ aşağıdaki 7 (yedi) adet yatırım konusunu kapsar; Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması. Hibe desteği tutarı ve oranı; Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1.000.000.- TL'yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilir.

Başvuru şekli, yeri ve zamanı; Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; Programın uygulama yılı itibarıyla 1 Ocak 2019 tarihinden başlayarak 60 (altmış) gün içerisinde 1 Mart 2019 tarihi mesai bitimine kadar, son başvuru tarihi tatil gününe denk gelmesi halinde ilk mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Müdürlüğüne teslim edilerek yapılır."