Birinci Aerobiyoloji yaz okulu yapılacak

Aerobiyoloji Yaz Okulu” düzenlenecek.

Yaz okulu kapsamında, atmosferin dikey yapısından, polen ve spor morfolojilerine, atmosferik kirleticilerin analiz yöntemlerinden, moleküler Aerobiyoloji'de kullanılan yöntemlere kadar farklı konularda teorik ve uygulamalı eğitimler katılımcılara anlatılacak. Katılımın 20 kişi ile sınırlı olduğu yaz okulu, Fen ve Sağlık Bilimleri alanındaki bütün lisansüstü öğrencilere yönelik olup, katılım ücretsiz olacak.