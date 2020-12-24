Birinci BEÜ'nün konuğu oldu

Üyesi Prof. Dr. Necat Birinci Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından düzenlenen “Mehmet Akif Ersoy'u Anma' başlıklı online söyleşiye katıldı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında 22-23 Aralık tarihleri arasında BEÜ resmi twitter adresi üzerinden canlı olarak yayınlanan söyleşide Prof. Dr. Birinci, İstiklal Marşı'nın kabulüne kadar gelişen süreç ve Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele dönemindeki faaliyetlerine ilişkin yaşanan gelişmeleri dinleyicilerle paylaştı.

Milli Mücadele dönemi şairlerinin ve edebiyatçılarının vatanın bağımsızlığına giden yolda, fikirleriyle ve sanatlarıyla milli mücadeleye yön verdiklerini söyleyen Birinci, o dönem şairlerinin eserlerinde özellikle ‘millet egemenliğini' işaret ettiklerini ifade ederek, onların Milli egemenlik vurgusunu, şiirlerinden beyitler paylaşarak örneklendirdi. Prof. Dr. Birinci; bağımsızlık mücadelesinin sürdüğü dönemde, edebiyatçılar ve şairlerin de ‘Milli irade' üzerinde hem fikir olmalarının İstiklal marşının yazılmasını hazırlayan gelişmeleri tetiklediğini söyledi. Mehmet Akif'in ‘Milli Benliği' vatanın kurtuluşu için temel itici güç olduğuna inandığını ve bu ‘Milli benlik' inancıyla yetiştiğini belirten Prof. Dr. Birinci, Mehmet Akif'in milli mücadelenin manevi öncülerinden biri olduğunu, onun sadece şiirleriyle değil memleketin çeşitli camilerinde verdiği vaazlar ve yayınladığı dergilerle de milli mücadeleye önemli katkılar sağladığını söyledi. Prof. Dr. Birinci, İstiklal Marşı'nı anlamak için o dönemde yaşananları dolayısıyla dönemin ruhunu anlamak gerektiğini, Milli Marşımız olan İstiklal Marşı'nın tek başına soyut biçimde ele alınırsa gerçek anlamının verilemeyeceğini, dolayısıyla Milli Mücadele yıllarını, özelliklede 1921 Mart'ına kadar yaşananların anlaşılması durumunda sürecin ve marşın ruhunu daha güçlü kavranabileceğinin altını çizdi.

Moderatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Muhittin Turan tarafından yapılan söyleşi kapsamında, İstiklal Marşı'nın kabul sürecini de anlatan Birinci, başta ‘Safahat' olmak üzere Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden de anektodlar paylaştı.

Prof. Dr. Necat Binici hocamıza aktardığı derli bilgilerden dolayı teşekkür ediyor, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84. Yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.