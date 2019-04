Birlik ve beraberlik için köyündeki kadınlarla bir araya geldi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Gökçeler köyünün muhtarı, köydeki kadınlara yemek organizasyonu düzenledi.

Gökçeler köyü muhtarı Ramazan Yaman'ın seçimi tekrar kazandıktan sonra köyünde ki birlik ve beraberliğimizi perçinleyen, dayanışmalarına güç eklemek için Derecikören'de bulunan bir restoranda yemek organizasyonu gerçekleştirdi. Muhtar Yaman'ın yemeğine komşu köyü olan Derecikören'de bölgenin ilk kadın muhtarı seçilen Muhtarı Sema Kara'da yemeğe katıldı.

Köyündeki kadınlara seslenen Muhtar Ramazan Yaman öncelikle katılımları için herkese teşekkür ederek konuşmasına şu şekilde devam etti, "Şunu bilmenizi isterim ki bu bir zafer yemeği ya da gövde gösterisi değildir. Aksine bu buluşma bizim için, birlik ve beraberliğimizi perçinleyen, dayanışmamıza güç ekleyen bir dost ikramıdır. Hepimizin her sürecine şahit olduğumuz, hoş olmayan, yalan yanlış söylemlerle karalamaların havada uçuştuğu gergin ve yorucu bir seçim sürecini geride bıraktık. İstedim ki bu kötü hatıraları silelim ve yerine güzel insanlarla güzel hatıraları yerleştirelim. Bu akşam bunun için buradayız. Yeni ve güzel bir başlangıç yapmak için. Malum, yapılacak çok işimiz var. Ben bu başlangıcı sizlerle, bana ve ekibime güvenip yetki veren kadınlarımızla bu yemek programını yapmak istedim. Şunu çok iyi biliyorum ki kadınlarımızın aktif olmadığı, destek vermediği hiçbir organizasyonun sağlıklı bir şekilde işleme şansı yoktur. Her ne kadar toplumumuzda yeterli değeri göremese de dünyanın her noktasında kadınlar medeniyetin yükselmesinde en büyük güçtür. Neşet Ertaş ustanın da dediği gibi “Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu”. Her ne kadar küçük bir köy olsak da sizlerin eli değmeden, sizlerin fikri olmadan, sizlerin gönlü olmadan bizlerin bu coğrafyayı güzelleştirmesi, birlik ve beraberliği sağlaması çok da mümkün değildir. Şunu belirtmek isterim ki görev yaptığım süre boyunca sizin desteğiniz benim en büyük güç kaynağım olacaktır. Seçim sürecinde başta sevgili eşim olmak üzere beni destekleyen ve bu göreve layık gören tüm kadın fertlerimize sonsuz teşekkür ederim. Allah hepimizi bu süreçten de yüzü ak çıkarsın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Yemek sonrası hoş sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.