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Bisiklet hırsızı yakayı ele verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yaparak aldığı bisikletleri satan şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yaparak aldığı bisikletleri satan şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Bisikletleri satın alan 4 kişiye de işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde apartman girişlerinde park halinde olan bisikletleri çalan bir işyerinden hırsızlık yapan S.D. adlı şahıs; Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Zonguldak il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra sattığı 4 ayrı bisiklet yapılan araştırmalar sonucu bulundu. Bisikletleri şüpheli şahıstan değerinin altında satın alan A.Ö. , T.Ç. Y.Ç. ve E.B isimli şahıslara “Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi” suçu kapsamında işlem yapıldı. Bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.

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