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Bisikletli çocuğa otomobil çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bisikletiyle yokuş aşağı inerken bir otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bisikletiyle yokuş aşağı inerken bir otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.


Kaza, Bağlık Mahallesi Şehit Rıdvan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tali yoldan bisikletiyle yokuş aşağı hızla inen 14 yaşındaki Ömer T. G.'ye, U.Ö. idaresindeki ticari taksi çarptı. Kazada yaralanan Ömer T.G. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada ön camı patlayan ticari taksi sürücüsü U.Ö., bisikletin aniden önüne çıktığını belirterek frene basmasına rağmen kurtaramadığını ifade etti.


Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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