“Bitkisel üretimde etkin ve verimli sulama tekniği” konulu kurs açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2022 yılı eğitim programı dahilinde Ahatlı Köyü Ellezli Mahallesi'nde 17 kursiyerin katılımı ile çiftçilere " Bitkisel üretimde etkin ve verimli sulama" konulu kurs düzenlendi.

Bitkisel üretimde etkin ve verimli sulama tekniği kursunda İlçe Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisleri Osman Bildi ve Suna Güncan sunum ve anlatımları ile katılım sağladı. Kursun kapanışında konuşan Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş; " Müdürlük olarak yaptığımız bir çok çalışmanın yanında eğitim faaliyetlerini de önemsiyoruz. Bu amaçla Ellezli Mahallemizde kurs düzenledik. Kursa katılım sağlayan kursiyerlere ve eğitim veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Korona virüsün etkisini gösterdiği iki yıldır ve akabinde meydana gelen savaşlarda tarımsal üretimin, gıdanın, hele de güvenilir gıdanın önemi artmıştır. Ayrıca Ilçemizde kurulacak olan Sera OSB için işçi tedarikinde eğitimli ve sertifikalı personel ihtiyacı kurslarımızı önemli kılmaktadır. Biz de kurum olarak bunun bilinci içindeyiz. Ayrıca tarım ve hayvancılığı daha bilinçli yapmak için temel bilgilerin geliştirilmesine ve güncellenmesine de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bağlamda düzenlediğimiz kurslara katılan sizleri tebrik ediyorum. Kursumuz ve almış olduğunuz sertifikalar hayırlı olsun" dedi.