Biyoloji Bölümü öğrencileri lale soğanı ekti

Üyesi Doç. Dr. Ersöz Gonca gözetiminde rektörlük binasının yanındaki bahçede lale soğanı ekimi faaliyetini gerçekleştirdiler.

Doç. Dr. Gonca, lale bitkisinin Türk-İslam kültüründeki önemine değinerek “Lale, Türk-İslam kültüründe ve tarihimizde büyük öneme sahip olan bir bitki olup yetiştirilmesi ticari anlamda ülkemiz ekonomisi için de değer arz etmektedir. Bu çalışmayla öğrencilerimiz, lale yetiştiriciliği hakkında teknik bilgiler elde ederek, lalenin kültürümüzdeki öneminin bilincini yaygınlaştıracak bir adım attılar” açıklamasında bulundu.

Gonca, ekim öncesinde ticari olarak satın alınan iki çeşit soğandan 200 adedinin ağırlıklarını tartarak çaplarını ölçtüklerini, oluşturulan deneme deseninde farklı dozlarda solucan gübresinin lale soğanlarının büyüme ve gelişimine olan etkisinin araştırılacağını belirtti.

Gerçekleştirilen ekim çalışması ile bahar ayında çiçeklenmeyi müteakiben sökülecek olan lale soğanlarının çap ve ağırlıkları tekrar ölçülerek gübrelemenin büyüme ve gelişime olan etkisi tespit edilecek.