Bodrumda çıkan yangında faciadan dönüldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katında elektrik kontağından çıkan yangın apartman sakinlerini korkuttu.

Olay ilçenin Kışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.T.'ye ait olan 4 katlı binanın zemin katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek bodrum katı alevlere teslim oldu. Durumu erkenden fark eden bina sakinleri binayı boşalttı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, sadece maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.