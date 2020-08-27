Boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına cankurtaranlar yetişti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir kişi can kurtaranlar tarafından botla kurtarıldı.

Olay, Kdz.Ereğli Belediyesi Sevgi Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denizde yüzmeye çalışan Taşkın Ercan (25) boğulma tehlikesi geçirdi. Plajda görevli cankurtaranlar durumu fark ederek Ercan'ı bota aldı. Kıyıya çıkartılan gence ilk müdahaleyi 112 Sağlık ekipleri yaptı. Ercan durumunun iyi olması nedeniyle hastaneye gitmek istemeyince 112 sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.