Boğulma tehlikesi geçiren şahsın imdadına cankurtaran ekipleri yetişti

Zonguldak'ta alkollü olduğu iddia edilen ve denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsı cankurtaran ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Kapuz plajında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen bir kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Şahsın denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Zonguldak Belediyesi cankurtaran ekipleri hemen denize atladı. Can kurtaranlar tarafından kurtarılan şahıs sahile çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş için çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan şahsın bilincinin açık olduğu öğrenildi.