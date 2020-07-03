İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boğulmak üzereyken arkadaşı kurtardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi arkadaşı kurtardı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi arkadaşı kurtardı.


Olay Kdz.Ereğli Belediyesi Sevgi Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet P. (32) denizde yüzerken ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşı tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartılan Mehmet P.'ye ilk müdahaleyi Kdz.Ereğli Belediyesi plajında görevli sağlık ekipleri yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Mehmet P.'yi ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.


Durumu iyi olduğu öğrenilen Mehmet P.'nin tedavisi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.