Boksör cinayeti zanlıları adliyeye çelik yelekle getirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör olan arkadaşlarını öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan iki kişi jandarma tarafından adliyeye çelik yelek giydirilerek getirildi.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Sofular köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Cüneyt Seyhan arkadaşları B.D. ve S.A. ile yaşadığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sopa darbeleri ile yere yığılan Seyhan, kendi otomobiline konularak Çiğdemli, Yunuslu ve Sofular Köyü yol ayrımına terk edildi. Sabah saatlerinde Çiğdemli köyü sakinleri Seyhan'ı aracının içerisinde kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Cüneyt Seyhan'ın öldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili olarak Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.D. ile S.A. isimli iki kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan B.D. ile S.A. Kdz. Ereğli Adliyesi'ne geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Zanlılara çelik yelek giydirilirken çok sayıda jandarma ve polis ekibi de adliye önünde güvenlik önlemi aldı. Zanlılar savcılık sorgusu için Kdz. Ereğli Adliyesi'ne getirilerek beklemeye alındı.