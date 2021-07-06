Bölge ihtiyaçları meslek lisesinden karşılanıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eğitim veren Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul' projesinde yer alarak kurulan atölyede bölgenin ihtiyaç duyduğu dallarda hizmet veriyor.

1945 yılından itibaren Kdz.Ereğli'de Sanat Okulu Misyonuyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden 75 yıllık köklü bir okul olan Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin iyi bir meslek eğitimi alarak bölgenin ihtiyaç duyduğu alan ve dallarda hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerine devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi kapsamında, 81 ilde belirlenen okullar arasına da dahil edilen Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu projenin amaçlarına da hizmet eden birçok güzel çalışmaya imza atıyor. Proje kapsamında okulun tüm eğitim ve yönetim kadrosu hizmet içi eğitimlere dahil edilerek mesleki yeterliklerin artırılması için çeşitli eğitimler aldılar. Öğrenciler; güzel sanatlar liselerinin gönüllü öğretmen ve öğrencileri bilgi ve birikimlerini paylaşarak onların rehberliğinde yeteneklerine bağlı olarak müzik, resim alanlarında eğitim aldılar.

Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okulun bölüm ve atölyelerini gezerek döner sermaye kapsamında yapılan faaliyet ve işler hakkında incelemelerde bulundu. Tosun yaptığı açıklamada; "Eğitim, Üretim, İstihdam" anlayışıyla meslek liselerinin misyonuna uygun üretimlerin yapıldığını bu okulda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Ders Araçları Yapım Merkezi ile okulumuz arasında yapılan protokol çerçevesinde 2 bin sıranın imalatı için siparişin alındığını, bu siparişten 400 sıra takımının öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz tarafından teslim edilmek üzere hazır hale getirildiğini, öğrencilerin Metal İşleri Atölyesi'nde masa ve sandalyelerin bükümü, delme, kaynatma işlemi, boya ve montaj gibi işlerin, mobilya atölyesinde de tabla kenarlarını yuvarlatma, kalemlik açılması, kızaklama, vernikleme, montaja hazır hale getirme gibi işlemlerin öğrencilerimizce yapıldığını görmekten dolayı, hayatın içinde var olan gerçek işlerde öğrencilerimizin mesleki eğitim almaları, okuldaki teorik eğitimlerin bu uygulama örnekleri ile döner sermaye işletmesi kapsamında uygulama yaparak mesleğe hazırlanırken iyi bir deneyimleme şansı buluyorlar. Döner sermayeden de yapılan işin oranına göre gelir elde ediliyor.” Dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun; ayrıca Mobilya Atölyesinde Bölüm Şefi tarafından kızak açma ve kızak çakma makinesinin piyasadaki emsallerine göre fiyatının üçte bir oranında bir maliyet ile üreterek hem okula kazandırılması, başvurusu yapılan faydalı model patentinin kabul görmesi ile birlikte seri üretilerek ekonomiye kazandırılması, benzer atölye ve sektörde kullanılması açısından önemli bir kazanım olacağını belirtti.

Okul yönetimine, dal şeflerine, üretimde görev alan öğrencilere teşekkür eden Tosun, başarılar diledi.

Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklamada, “Döner sermaye kapsamında Kdz.Ereğli Belediyesi ile işbirliği plaj bölgesi bank ve piknik masaları, sahil ilkyardım kuleleri, kamelya ve mutfak dolapları vb. üretim işleri, bölgedeki okulların kütüphaneleri gibi birçok işi yaparak öğrencilerimize uygulama-deneyimleme şansı vererek hayata hazırlarken mesleki yeterlikler de kazandırmaya devam etmektedir.” Denildi.