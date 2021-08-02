Bölgede görev yapan gazeteciler Ereğli gezisinde stres attı

Ereğli Belediyesi'nin davetlisi olarak kente geldi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli'nin tarihi ve kültürel gezisine katılan gazetecilerin 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Günü'nü düzenlediği yemekte kutladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Bartın, Karabük, Çaycuma, Devrek, Zonguldak, Düzce, Akçakoca, Ereğli ve Alaplı'dan basın mensupları için gezi düzenledi. Barış Plajı'nda öğle yemeği ile başlayan programda konuşma yapan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Günü'nde düzenlemek istedikleri etkinliğin bugün gerçekleştiğini belirterek, gazeteciler gününü kutladı ve katılım için mutlu olduğunu ifade etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, havuz, aqua park ve plajda yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere detaylı bilgi verdi. Daha sonra kent merkezine geçen gazeteciler, sahilde yer alan Alemdar Gemisi'ni ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve Türkiye'de 13.'sü olan içerisinde farklı dönemlere ait yüzlerce oyuncak olan Oyuncak Evi'ni gezen gazeteciler, sonrasında Sanat Sokağı'nı gezdi. Burada el emeği ürünler ve ressamların çalışmalarını inceleme fırsatı bulan basın mensupları daha sonra Belediye tarafından hizmete giren Halk Kafe'de sohbet etti.

Antik Dönem'in Acheron Vadisi olarak bilinen günümüzde İnönü Mahallesi'nde yer alan Cehennemağzı Mağaralarını gezen gazeteciler, burada kilise mağarası olarak da bilinen mağara içinde sütunlar, mozaikler, kandil yuvalarını inceledi. Yaklaşık 400 metrekarelik alanda zemini taban suyu ile kaplı olan mağarada Herkül'ün Kerberus'u yok ederek yeryüzüne çıkardığı bölgede bilgiler gazetecilere rehberler tarafından anlatıldı.

Ereğli'de 3 tepeden biri olan ve günümüzde askeri sınırları içerisinde yer alan, koruma altında olan Kaletepe'ye çıkan gazeteciler burada bilgiler aldıktan sonra Bizans döneminde yapılan kalenin kalıntıları ve sarnıçları inceleme fırsatı buldu.

Kentin tanıtımı için düzenlenen programda daha sonra tekne turuna çıkan gazeteciler, Ereğli Alaplı ilçeleri arasında yer alan Barış Plajı'na geçti.

Düzenlenen akşam yemeği sonrası Belediye Başkanı Posbıyık basın mensuplarına konuşma yaptı. Bölge basınının etkinliğe katılımını, büyük bir buluşma olarak anlatan Başkan Posbıyık Ereğli'nin sanayi kenti olması yanı sıra turizm kenti olduğunu vurguladı. Posbıyık açıklamasında, “Ereğli'yi ve Ereğli halkını çok seviyorum. Onlara hizmet etmek benim için en büyük keyif, en büyük aşk. Aynı duygu ve heyecanla devam ediyorum. Ereğli'ye elimizden geldiği kadar hizmetler yapmaya çalışıyoruz, hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bugün arkadaşlarımız sizleri gezdirdiler. Ereğli'nin önemli noktalarını gezdiniz. Sizin Ereğli'de olmanızdan büyük mutluluk duyduk. Sizlerle beraber olmak çok güzeldi. Ereğli'de elimizden geldiği kadar güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ereğli'ye ilk bakışta sanayi kenti diye bakarlar, doğrudur burası bir sanayi kentidir. Ama 1994 yılında belediye başkanı olduğum günden itibaren hep şöyle haykırıyorum; Kdz. Ereğli, sanayi kentidir ama aynı zamanda turizm kentidir. Kdz. Ereğli'de sanayi ve turizmi birlikte götüreceğiz, yürüteceğiz. Önümüzdeki günlerde büyük hamlelerimiz var inşallah. Mesela bugün oyuncak müzesine gittiniz, çocuk oyun evine gittiniz, Türkiye'de 13 tane müze var 13'üncüsü biziz. Üniversite ile birlikte çalışıyoruz. Hemen onun karşısında eski belediye binasının karşısında Roma hamamları çıkmıştı, çok önemli tarihi bir eser. Oranın ruhsatlarını aldık ve ihaleye verdik. İlk defa burada açıklıyorum; 13 milyon liraya ihaleye verdik. Öz kaynaklarımızla inşallah yapacağız. Belediyemizin hiçbir sıkıntısı yok. Ne vergi dairesine ne sigortaya ne müteahhitlere borcumuz yok. İşçi, memur parasını zamanından önce ikramiyesiyle birlikte öderiz, hiç bir aksama Allah'a şükürler olmadı belediye başkanlığım döneminde ve olmayacak da. Bölgede en yüksek zammı da biz yaparız. Herkes bizi gözler ona göre zam yaparlar. En son Barış Plajı'nı aldık ve burayı güzelleştirmeye başladık. Halk büyük bir ilgi gösteriyor. Çekek yerlerinden başlayıp Alaplı'ya kadar olan sahil plajımız 3,7 kilometre uzunluğunda. Yani Karadeniz'de böyle denize girmek için güzel bir ortam yok. Hijyen, hizmet ve sağlıklı bir ortam iddia ediyorum hiçbir bölgede böylesine yoktur. Plajlara ve mesire alanına giriş ücretsiz. Biz Ereğli'de hep şu sözleri söylüyoruz; ‘Denizin mavisi, ormanın yeşili, güneşin sarısının orijinal renkleri dünyada sadece Kdz. Ereğli'de vardır. Kdz. Ereğli'yi görmeden ölmek öbür dünyaya eksik gitmek demektir.' Dolayısıyla ilk kez Ereğli'ye gelenler bu şansı kullandılar ve eksikliklerini giderdiler. Rahmetli Michael Jackson da onun için Ereğli'ye gelmek istemişti, eksikliğini gidermek için. Ama maalesef tam buraya geleceği zaman rahmetli oldu. Ama şimdi vokalisti buraya geliyor, Eylül ayında vokalisti gelecek o da zaten ne amaçla geldiğini anlatacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Gazeteciler daha sonra Başkan Halil Posbıyık ile beraber, yapımında sona yaklaşılan havuz ve aqua park alanını gezdi. Günün sonunda gezi programına katılan gazetecilere, Ereğli'yi tanıtıcı kitap ve ürünler hediye edildi.