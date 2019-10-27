Boş zamanlarında yaptığı sergi ilgi odağı oldu

Zonguldak'ta, ressam Yurda Şahin tarafından yağlı boya resim sergisi açıldı.

Zonguldak'ta yaşayan 50 yaşındaki Yurda Şahin, emekli olduktan sonra resim sanatıyla ilgilenmeye başladı. Boş zamanlarında yağlı boya resimler yapan Şahin, yaptığı resimlerden oluşan resim sergisi açtı. Sergi Odası'nda açılan resim sergisine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yurda Şahin, memur emeklisi olduğunu söyledi. Çeşitli tarzlarda sanatsal çalışmaları olduğunu ifade eden Şahin, "Çalışmaları zihnimde canlandırarak yapıyorum. Sergimiz 5 gün boyunca vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlarımızda sağ olsunlar yoğun ilgi gösterdi. Talepler doğrultusunda tablolarımız satışa çıktı. Bu tabloların ardından yenileri içinde çalışmalara başlayacağım. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.