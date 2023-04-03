Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren koca ve 4 kişi adliyede

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldüren şahıs ve 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliyeye girdiği sırada kameralara “Çek çek daha çok bedel ödenecek” dedi.

İlçeye bağlı Ahatlı köyünde meydana gelen olayda Neriman K. isimli kadın eşi Mustafa K.'ye boşanma davası açarak kardeşinin evine yerleşti.

Daha sonra eşi Neriman K.'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen ile birlikte yaşadığını öğrenen koca, yanına 4 kişiyi alarak evi bastı. Camdan eve giren Mustafa K., Yaşar Esen'i 3 yerinden bıçakladı. Esen kanlar içerisinde kalırken 5 şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Karabük'e kaçtığı tespit edilen Mustafa K., Umut K., Doğuş K., Soner K. ve Umut Ç. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken bir kişinin kameralara doğru “Çek ağabey çek daha çok bedel ödenecek” demesi dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.