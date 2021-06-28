Boşanma davası açan kadına eşinin ailesinden tehdit

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesi ile gezmekte olan kadın, boşanma aşamasındaki eşinin ailesi tarafından tehdit edildi. KADES ile ihbarda bulunan kadının yardımına polis ekipleri koştu.

Olay, ilçe merkezi Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Ş.Ö. isimli kadın, eşi M.Ö. tarafından bıçaklandı. Ş.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, eş M.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.Ö., olayın ardından eşi M.Ö.'ye boşanma davası açtı. Ş.Ö., bugün ailesi ile birlikte gezerken kayınpederi tarafından tehdit edildi. Bunun üzerine Ş.Ö.'nün KADES ihbarı polisi harekete geçirdi. Eşi M.Ö. ve kayınpederi haklarında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. İddiaya göre gelinini takip eden kayınpeder, Ş.Ö.'yü boşanma davası açması nedeniyle tehdit etti. Olay yerine gelen polis ekiplerince kayınpeder gözaltına alınırken, Ş.Ö. ve ailesi tedirginlik yaşadı. Polis ekipleri Ş.Ö'nün ifadesini alırken, ailesi de şikayetçi oldu.

Boşanma davası açan kadının akrabası, Ş.Ö.'yü ölümle tehdit ettiğini söyledi. Mehmet Demircan, “Eski eşi tarafından boşanma istemedikleri için davacı bayana şiddet ve tehdit uygulanıyor. Ailesi, uzaklaştırmaları olmalarına rağmen tehdit ettiler. 'Seni polis bile alamaz elimizden, şunu yapamaz, bunu yapamaz.' 'Senin ölümün benim elimden olacak.' Şu anda boşanma davaları devam ediyor. Daha önce eski eşi tarafından bıçaklandı. Şu anda cezaevinde, bugün de KADES ihbarı üzerine polis çağırıldı” ifadelerini kullandı.