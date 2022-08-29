Bozkurt, DSİ yetkilileri ile yatırımları görüştü

Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, gelen Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Yasin Devrim ve ekibi ile birlikte ilçede yapımı devam eden ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak görüşme yaptı.

Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, teşkilat mensupları ve DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, Bölge Müdür Yardımcısı Özgün Taşçı, Jeoteknik ve YAS Şube Müdürü Mümtaz Güneş, İçme Suyu Şube Müdürü Celal Özcan, 232. Şube Müdür Vekili Tolga Pulat ve teknik ekibi ile birlikte ilk olarak Ormanlı Beldesi'nde yapımı devam eden dere ıslah çalışmalarını inceledi. Bozkurt ile DSİ yetkilileri devam eden dere ıslah çalışmaları hakkında bilgiler alırken, projenin 2-3 ay içerisinde bitirileceği müjdesini verdi. Bozkurt, DSİ Bölge Müdürü Devrim ve diğer yetkililerle daha sonra toplantı yaparak, ilçede yapılması gereken dere ıslah ve içme suyu çalışmaları hakkında görüşme yaptı. Dere ıslahı çalışması yapılması gereken noktalar hakkında DSİ yetkililerine bilgiler veren Bozkurt, yapılan çalışmalar hakkında kendilerine teşekkür etti. Bozkurt konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim ve ekibi Ormanlı beldemize gelerek burada geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinin ardından başlayan dere ıslah çalışmalarını Ormanlı Belediye Başkanımız Bayram Başol ve teşkilat mensuplarımız ile birlikte inceledik. Ormanlı Beldemizde ki dere ıslah çalışmaları beklenenden daha kısa sürede tamamlanacak. Bölge müdürümüz ve ekibi ile daha sonra bir toplantı yaparak ilçemiz genelinde DSİ tarafından yapılması gereken çalışmalar hakkında taleplerimizi ilettik. DSİ 23. Bölge Müdürümüz Yasin Devrim ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.