Bozkurt: “Engelli vatandaşlarımızın azimleri, takdire şayandır”

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, “Engellilik; her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur” dedi.

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, devletin ve toplumun en önemli sorumluluklarından birinin engelli bireylerin mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek olduğunu ifade eden Bozkurt; engelli vatandaşların toplumun vazgeçilmez parçaları olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bozkurt, mesajında şunları kaydetti:

“Engellilik, yalnızca engelli fertleri ve ailelerini değil toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Bu noktada devletimiz, son yıllarda engelsiz bir Türkiye için ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine kadar her alanda birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Engeller ortadan kaldırıldıkça spordan eğitime, sanattan siyasete kadar her alanda başarılara imza atan engelli vatandaşlarımızın azimleri her türlü takdiri hak etmektedir.

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket eden devletimiz; engelli vatandaşlarımızın hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, toplumla bütünleşmeleri ve fırsat eşitliğine sahip olmaları için ciddi kanuni düzenlemeler yapmış ve hayata geçirilen politikalar vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkânı sağlamıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizdeki tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyor; engellerin kaldırıldığı bir dünya için herkesin daha çok gayret göstermesini temenni ediyorum.”