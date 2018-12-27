Bozkurt gazetecilerle ile bir araya geldi

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Cumhuriyet Halka Partisi (CHP) Belediye Başkan adayı Çetin Bozkurt düzenlenen kahvaltıda da ilçede görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri ile bir araya gelerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. İlçe Başkanı ve diğer partililer nezaretinde bir otelde organize edilen kahvaltıda adaylıkla ilgili basın mensuplarını bilgilendiren Bozkurt, "Bilindiği gibi ülkemiz açısından büyük bir önem arz eden mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılacaktır. 6 Aralık 2018 tarihinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti meclisimizin onayıyla CHP Devrek belediye başkan adaylığım kesinleşmiştir. Bana bu onurlu görevi tevdi eden ve layık kılan sayın genel merkez yönetimimize, milletvekillerimize, il örgütüme, hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ilçe örgütüme teşekkürlerimi sunuyorum. Bu andan itibaren elimizden geleni ardımıza koymadan ekip ruhu içerisinde bütün partililerimiz ve destekçilerimizle beraber tüm seçmenlerimize ulaşacağız. Kimseyi kayırmadan, ötekileştirmeden tüm Devrekli hemşehrilerimizi kucaklayarak, Devrekimizin önünü açıp, insanımızın yüzünü güldürmek, onlara en iyi hizmeti vermek amacıyla akılcı, adaletli bir yönetim sergilemek için bu kutlu yola çıkmış bulunuyoruz Allah utandırmasın. 30 yılı aşkın bir süredir Devrek Belediyesinde görev yaparak saygıdeğer halkımıza hizmet vermenin onurunu yaşadım. Yüce halkımızın 31 Mart'ta bize vereceği teveccüh ile bilgi, birikim ve tecrübelerimi halkımızın daha müreffeh bir ortamda yaşaması ve ilçemizin gelişmesi yönünde kullanmayı da kendime bir görev edindim. Bu konuda da bana verilen güvene layık olmak için geceli-gündüzlü çalışacağıma sizlerin huzurunda halkımıza söz veriyorum. Özetlersek, önümüzdeki dönem ülkemiz, Zonguldak'ımız, Devrek'imiz ve bölgemiz çok önemlidir. Hem yerelde, hem genelde ilçemizde ve ilimizde kesinlikle iktidar olmalıyız. Hedefimiz, ilçemizde tekrar yerel yönetimi kazanarak halkımıza en iyi hizmetleri sunmak olacaktır. Önümüzde bizleri daha zorlu bir süreç beklemektedir. Güzel ülkemizin önceliği yaşayan her vatandaşımızın huzurunu ve refahını sağlamak olmalıdır. Dünyada küresel bir ekonomik sıkıntı yaşanmaktadır ama maalesef ülkemizde daha büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Çünkü ülke olarak üretim yapamıyoruz, tamamen tüketici toplumuna dönmüş bulunmaktayız. Türkiye'nin sigortası olan partimize, CHP'ye, yani bizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Güzelim ülkemizde ne adalet kaldı, ne demokrasi kaldı, ne de özgürlük kaldı. Ama bizler asla mücadeleden vazgeçmeyip, güzelim ülkemizin güzel insanlarına, çocuklarımıza, yarınlarımıza, herkesin içinde kardeşçe ve barış içerisinde güzel bir Türkiye bırakana kadar devam edeceğiz umutsuzluğa kapılmak yok bu azim ve inanç içinde tüm Devrekli hemşehrilerimizden bize, bizlere bir fırsat vermelerini istiyorum. Bilsinler ki bize güvenenler asla mahcup olmayacaktır. Bu vesile ile tüm halkımızı sizlerin aracılığıyla bir kez daha kucaklıyor yeni yıllarını en içten duygu ve dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.