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Bozkurt, ”Kar ile mücadelemiz devam ediyor”

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Şehir merkezinde ve ara sokaklarda kar ile mücadelemiz devam ediyor” dedi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yoğun şekilde aralıksız devam eden ve bu nedenle şehir merkezinde oluşan kar birikintiler ve buzlanmalar nedeniyle ekiplerin aralıksız çalışmaya ettiğini ifade etti.


Bozkurt,” Bölgemizde birkaç günden bu yana aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilçemizde bu yağışlardan dolayı oldukça etkilendi. Belediyemizde görevli arkadaşlarımız vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kar ve buzlanmalara karşı ara vermeden mücadelelerini sürdürüyorlar. Özellikle de ara sokaklarda meydana gelebilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına hız kazandırdık. Bu arada sahipsiz sokak hayvanları ile kuşlarında bu havada mağdur kalmamaları için belediyemiz onlar içinde çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.

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