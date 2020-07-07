İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozkurt Koordinatörü Akköse'yi makamında ağırladı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Mahalli İdareler Koordinatörünü makamında ağırladıZonguldak’ın Devrek İlçesinde Belediye Başkanı Çetin Bozkurt İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse’yi makamında ağırladı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Mahalli İdareler Koordinatörünü makamında ağırladı


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Belediye Başkanı Çetin Bozkurt İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse'yi makamında ağırladı.


Gerçekleştirilen ziyarette belediyenin çalışmaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu


Makamda düzenlenen programın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a, İstanbul'u simgeleyen hediyelerini takdim ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletti. Çetin Bozkurt yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere ziyaretçilerine teşekkürlerini sunarak misafirlerine Devrek'in el emeği, göz nuru bastonlarını ve cam altı sanatı Atatürk sülieti bulunan çeşitli hediyeler takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.