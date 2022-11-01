Bozkurt mahalle temsilcilerine çalışmaları anlattı

Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, ilçedeki 31 mahalle temsilcisi ile uzak bağlantı yaparak devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve 2024 yerel seçimlerinde sen ben kavgası yapmadan birlikte başarıya ulaşacaklarını söyledi.

Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, 31 Mahalle Temsilcisi ile bir araya geldi.

Telekonferans yöntemiyle mahalle temsilcileriyle buluşan Bozkurt, sen-ben kavgasını bir kenara bırakarak birlikte hedefe yürüyeceklerini ifade etti. Bozkurt, Mahalle temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Kazanımlarımızı kaybetmeme adına, dünya Müslümanlarına, dünya mazlumlarına sahip çıkabilme anlamında Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. Bu noktada inşallah hep beraber hedefe kilitlenerek, 2023 seçimlerinde teşkilatlar olarak böyle olacağız, bütün teşkilatlar olarak işin içinde olacağız, sen-ben kavgasını bir kenara bırakacağız ve birlikte hedefe yürüyeceğiz. İnşallah bunda muvaffak olacağımızı kesin görüyorum. Gelişen süreç her geçen gün partimizin lehine işliyor. Bunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın azami gayretini görüyoruz, 7/24 sahada. Bizler de AK Parti Ereğli ilçe teşkilat olarak, Cumhurbaşkanımızın hızına yetişemesek de elimizden geleni yapıyoruz."

“Kdz. Ereğli'yi AK Belediyecilik ile buluşturacağız”

Muhalefetin devlet yatırımları ile ilgili eleştirilerine de yanıt veren Bozkurt, 2023 Mayıs ayına kadar birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Bozkurt konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Ereğli'de devamlı bir şekilde devlet yatırımları ile ilgili muhalefetin bir muhalefeti söz konusuydu. Devamlı bir şekilde 'devlet yatırımları olmuyor, olmuyor, olmuyor' şeklinde yaklaşımları söz konusuydu. Gelişen süreçte Hükümet Konağı-Emniyet Müdürlüğü binasının ihalesi yapıldı. Halk Otobüsleri Kooperatifi oradaki yerlerini boşaltıyor, yakında inşallah inşaat başlayacak. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde müteahhit firma çalışmalarına başladı. Özel Eğitim Kampüsümüzün de yakında ihalesi yapılacak. Adli Tıp Şube Müdürlüğü, ilçe olarak Gebze'den sonra Karadeniz Ereğli'de açıldı. Bundan sonra şüpheli ölümlerde cenazelerimiz şehir dışına çıkmayacak. Üniversite kampüsü ile alakalı bizden önce de çalışmalar oldu, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bizim dönemimizde arazilerin tapuları alındı. Erdemir ile de protokol imzalandı. Başka hayırseverlerimiz de var, onlarla da yakın bir zamanda protokoller imzalanacak ve üniversite kampüsü çalışmalarımıza hız vereceğiz. Aralık ayına inşallah kazma vurulacak. Ereğli'ye yeni bir fakülte kazandırma çalışmamız var, bununla ilgili girişimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ereğli'ye yaklaşık 2 bin kişilik yurt binaları yapılacak. Ereğli'ye yeni bir stat yapılması ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Her bir noktada, her bir alanda çalışıyoruz. Birçok noktada olumlu gelişmeler var. Eksikleri giderme noktasında teşkilatımız, il başkanımız ve vekillerimizle beraber bir bütünlük içerisinde hareket ediyoruz. İnşallah 2023 mayısına kadar Ereğli'de birçok projeyi hayata geçireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 2024 yılında yapılacak olan yerel idareler seçimlerinde inşallah Ereğli'yi AK Belediyecilik ile buluşturacağız. Burada da kesinlikle ve kesinlikle ayrışmaya fırsat vermeden, bütünlük içerisinde Ereğli'ye hitap edecek adayımızı ortaya koyacağız ve 2024'ü Ereğli'de AK Belediyecilik hizmeti ile buluşturacağımıza olan inancımız tam."

Bozkurt, ilçede hayata geçirilecek projelerde ve önümüzdeki genel ve yerel seçimlerde mahalle temsilcilerine büyük görevler düştüğünü ifade ederek, önümüzdeki günlerde sık sık bir araya geleceklerini de sözlerine ekledi.