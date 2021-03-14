Bozkurt, "Tüm sağlık emekçilerimizin bayramını kutluyorum"

Başkan Bozkurt, insan sağlığının korunması, toplumların yaşatılmasında önemli bir yer tutan hekimlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğuna işaret ederek mesajında şu görüşlere yer verdi:

“İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun en önemli hedefidir. Bu nedenle hekimlik mesleği, önemini hiçbir zaman kaybetmemiş ve kutsal bir meslek olarak kabul görmüştür. Gece gündüz, soğuk sıcak demeden şartlar ne olursa olsun fert ve toplumun sağlığını korumak, insanların mutluluğunu sağlamak, herkesin derdine çare olmak için koşan hekimlerimiz, bu kutsal görevi büyük bir özveri ve meslek aşkıyla yerine getirirken hak etmedikleri bazı olumsuz davranışlara ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Ulu Önder Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, sağlığımızı emanet ettiğimiz Türk hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın bu hizmet kervanında özveri ve inançla, meslek onuruna yakışır bir şekilde hizmet üretmeye devam edeceklerine inancım sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle salgın sürecinde yitirdiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, bu kutsal görevde özveriyle çalışan doktorlarımız ile diğer sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.”