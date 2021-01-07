Bozkurt, Zonguldak'ta Ereğli'nin taleplerini dile getirdi

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Milletvekili Hamdi Uçar, İl Başkanı Zeki Tosun ve Ereğli Teşkilat Başkanı Mustafa Kalkan ile birlikte; Zonguldak'ta ziyaretlerde bulunarak Ereğli'nin taleplerini dile getirdi.

İlk olarak Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun'u ziyaret eden AK Parti heyeti, burada İl Müftülüğü ile İlçe Müftülüklerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, burada Ereğli'deki İmam eksikliğini gündeme getirerek; Milletvekili Uçar ile İl Müftüsü Durgun'dan eksikliğin giderilmesi talebinde bulundu.

AK Parti heyeti, İl Müftüsü Durgun'a çalışmalarında başarı dileğinde bulunurken; Durgun da ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Milletvekili Uçar, İl Başkanı Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt ve Ereğli Teşkilat Başkanı Kalkan daha sonra sırasıyla Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundular.