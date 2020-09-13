İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozkurt'a çiçekle karşılama yapıldı

AK Parti Kdz.

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Subaşı'na ziyaret gerçekleştirdi.


Bozkurt, Yönetim kurulu Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri Ormanlı Ormanlı Belde Teşkilatı Başkanı İsmail Üstün ile "Subaşı Bölgesi"nde gerçekleştirdiği ziyarette çiçekle karşılandı.


Bozkurt ve yönetimini ziyaretlerde çevre köy muhtarları eşlik ederken, tüm esnaflarla görüşmesinde samimi sohbetler ederek güzel anlar yaşadı.


Subaşı'nda esnaflar ve vatandaşlar, Bozkurt'un İlçe başkanlığına seçilmesine çok sevindiklerini ifade ederek bölgeye güzel hizmetler etmesi temennisinde bulundu.


Başkan Bozkurt, kendilerini en iyi şekilde karşılayan Subaşı halkına, bölge muhtarlarına, esnaflara teşekkür etti. Bozkurt konuşmasında, “Bugün Subaşı bölgemizin esnafı ve vatandaşlarımızla nezaket ziyaretinde bir araya geldik. Çok güzel bir ortam ile karşılaştık. Bölge esnafımızla, muhtarlarımız ile her fırsatta bir araya gelerek istek ve önerilerini almaya devam edeceğiz.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.