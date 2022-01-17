Bozuk olan OSB yolu için tepki gösterdiler

Ereğli OSB arasındaki Kıyıcak yolunun bozuk olması ve çamurla kaplı olmasına sürücüler tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Zongulak'ın Alaplı ile Ereğli OSB arasında ağır taşıtların geçtiği Kıyıcak yolu adeta köstebek yuvasına ile bataklığa dönmesinden dolayı araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Yolu kullanan vatandaşlar, "Buradan Alaplı ile Ereğli OSB gitmek için çamurun içinden geçmeye çalışıyoruz. Araçlarımız çamura saplanıyor. Araçların altı vuruyor. Vatandaşlar çamur içinde yürüyemiyor. Ereğli Belediyesi buraya 3 ay önce asfaltlama çalışması yaptı. Ne yazık ki , bu yoldan ağır taşıtlar geçtiği için yolu bozdular. O zamandır bu yolda hiç denetim yapılmadığı için bu yol bu duruma geldi. yetkililer yolu asfaltlayarak çamur oluşumunu engellemeli" dedi. Vatandaşın çamur isyanı üzerine bu yolu kullanan diğer sürücüler yetkililerine çağrıda bulunarak Ereğli Belediyesini yolun düzeltilmesini istediler.