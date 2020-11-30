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Büfede alkol sunumuna ceza

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir büfede alkol sunan, kapalı alanda içenlere toplamda 14 bin 598 lira ceza uygulandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir büfede alkol sunan, kapalı alanda içenlere toplamda 14 bin 598 lira ceza uygulandı.


Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Süleymanbeyler köyünde saat 21.00 sıralarında gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi M.A. (35) isimli şahsın işlettiği büfede alkol sunumu yaptığı ve tütün mamulleri tüketildiği tespit edildi.


İşletme sahibine; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 TL, alkol sunumu yaptığı için 7 bin 140 TL, kapalı alanda sigara içirdiği için 2 bin 104 TL idari yaptırım uygulandı.


İş yerinde sigara içen N.C. (20) ve K.M. (19) isimli şahıslara; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince kişi başı 900 TL ve kapalı alanda tütün mamulleri tükettikleri için kişi başı 187 TL İdari para cezası uygulandı.


Şahıslara toplamda 14 bin 598 TL idari para cezası uygulandı.

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