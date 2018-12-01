Bunlar da 'gezen hırsız'

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde altın çalan 4 şahıs, polisin teknik takibi sonucu Devrek ilçesinde yakalandı.

İddiaya göre; Bolu'dan Zonguldak'a hırsızlık yapmak için gelen 4 kişilik hırsızlık şebekesini takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti. Kozlu ilçesinde bir evden 37 parça altın çalan hırsızlar, otomobilleri ile Bolu'ya doğru yola çıktı. Şüphelileri Gökgöl Tüneli yakınlarında tespit eden ekipler, zanlıları takibe aldı. Şüphelileri takibe alan ekipler yaklaşık 60 kilometre boyunca takipte kaldı. Devrek ilçesine gelen şahıslar burada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Araç içerisinde bulunan Y.G.,(25), E.G., (24), G.A., (26) ve S.D.(28) isimli şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların Türkiye'nin birçok ilinde gezerek hırsızlık yaptıkları ve farklı illerde çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken altınlar ise sahibine teslim edildi.