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Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu okul gazetesi ile projelerini tanıttı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Gözde Görler’in yönetiminde, öğrencilerin  katılımıyla Okul Gazetesi hazırlayarak hazırladığı projeleri tanıttı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Gözde Görler'in yönetiminde, öğrencilerin  katılımıyla Okul Gazetesi hazırlayarak hazırladığı projeleri tanıttı.


Gazete bastırılarak öğrenci velilerine, öğretmenlere ve Çaycuma'daki ilkokullara ulaştırıldı. Okul Gazetesinin içeriğinde; okulun 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hazırladığı projelerden olan "Minik Eller Üretiyor Projesi", "Benim Meşe Ağacım (Meşe Fidanı Üretme) Projesi", "Müziği Seviyorum Projesi", "Kütüphane Projesi"ne yer verilerek projeler anlatıldı. Hazırlanan Okul Gazetesi İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Okul Müdürü İsmail Çelebi ve Müdür Yardımcısı Selahattin Alademir tarafından Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli'ye takdim edildi.


Çaycuma Kaymakamı Keçeli, okul gazetesinin hazırlanması ve hayata geçen projeler için emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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