"Butik Köy Projesi" projesi ile Kayıkçılar köyüne örnek Armut bahçesi kuruldu

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Kayıkçılar Köyünde köy tüzel kişiliğine ait arazi üzerinde uygulanacak olan " Butik Köy Projesi" kapsamında yer alan 8 Dekar alanda Abbete Fetel çeşidi ' Tam Bodur Armut Bahçesi ' kuruldu.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, beraberinde Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı ile Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş beraberinde Kayıkçılar Köyü Muhtarı Mehmet Durguncu, Kayıkçılar Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bayram Cura ve heyetle birlikte armut bahçesinde incelemede bulundu.

Bahçe hakkında değerlendirme yapan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, "Arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmeler sonucu Kayıkçılar Köyümüzde örnek bir uygulama ile tam bodur armut bahçesi kurulmasına karar verdik. Verdiğimiz kararın doğruluğunu burada görüyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kayıkçılar köyümüzde ve ilçemizde meyveciliğin ve tarımın gelişmesine destek olacağına inanıyor, devlet olarak üretime koşan her vatandaşımıza desteğimizin süreceğini belirterek kurulan bahçenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kurulan bahçe hakkında bilgi veren Tarım Müdürü Cemalettin Çataklı ise, " 2019 yılı Ocak ve Mart aylarında yaklaşık iki ay süren çalışma ile tesis edilen, telli terbiye ve askı sistemi ile kurulan armut bahçesinde bin 800 adet fidan dikilerek bahçe tesis edilmiştir. Ayrıca bahçede damla sulama sistemi de kurulmuş ve bahçenin etrafı da avlu düzenlemesi ile dizayn edilmiştir. Bahçeden ikinci yıldan itibaren ürün alınmaya başlanacak ve dördüncü yılda maksimum verim hedeflenmiş olup , bahçeden beklenen ürün miktarı ortalama yıllık 40 - 45 ton'dur. Armut bahçesinin Kayıkçılar Köyüne ve Çaycuma İlçesine, Zonguldak tarımına hayırlı olmasını temenni ediyor, başta Kaymakam bey olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum ." dedi.

İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş da ilçe Kaymakam Serkan Keçeli'nin riyasetinde kurulan bahçe profesyonel anlamda meyvecilik yapacak üretici ve yatırımcılara örnek olacağını söyleyerek, "Armut bahçesi üçüncü yıldan itibaren kurulum maliyetini kazanca dönüştüreceği hesaplanmış olup, bu da armudun bölgede önemini göstermektedir. Kurulan 8 dekar bahçe içinde 1 - 1,5 dekar kadar boş kalan alanda değişik çeşitlerde dikilecek armutlardan da aşı kalemi üretilerek köy halkının ve çevre köylerin ellerinde olan verimsiz armutlarda çeşit değişimi, yeni armut fidanı üretimi gibi faaliyetlerine destek sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca bahçeden elde edilecek ürünlerin geliri ile köy muhtarlığı bütçesine de önemli katkı sağlanacaktır." dedi.

Yetkililerce bahçede yapılan inceleme fidan dikimi ile sona erdi.