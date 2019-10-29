Büyük vefa törene damga vurdular

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde eğitim veren Şehit Yusuf Yelkenci Anadolu İmam Hatip Lisesi, “Vatan sana canım feda” sloganları ile Kozlu'yu salladı. İsmini almış olduğu şehit polis memuru Yusuf Yelkenci'yi de unutmayan okul büyük bir vefa örneği gösterdi.

Iğdır'da, 2015 yılının Eylül ayında terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı sonrasında şehit olan polis Yusuf Yelkenci'nin ismini aldığı Şehit Yusuf Yelkenci Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ismini aldığı şehit polis memuru Yusuf Yelkenci'yi unutmayarak büyük bir vefa örneği gösterdi.

Kozlu ilçesindeki törende, öğrenciler, Ay yıldızlı tişörtleriyle askeri kamuflaj ve botlarıyla şehit Yusuf Yelkenci'nin fotoğrafıyla Komando Marşı eşliğinde Kozlu tören alanına yürüyüş yaptılar. Yürüyüş esnasında öğrenciler coşku içinde “Vatan sana canım feda” sloganları ile Kozlu'yu salladılar.

Törende yaptıkları Türk bayraklı kule ve hareketlerle törene damga vurdular. Duygulu anların yaşandığı törende stadı dolduran vatandaşlar ve protokol öğrencileri uzun süre ayakta alkışladı.