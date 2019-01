Büyükelçi Fead Mustafa, "Ereğli ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

Faed Mustafa Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Faed Mustafa Başkan Uysal tarafından kapıda karşılandı. Ziyarette Filistin halkının her zaman arkasında olduğunu belirten Başkan Uysal konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Değerli Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa. Bizi burada Ereğli'de ziyaret etmenizden dolayı çok mutlu olduk. Günlerin en hayırlısı olan bu Cuma gününde, belediyemizin ve şehrimizin bereketli misafiri oldunuz. Yüce Türk milleti, kardeş ve dost Filistin halkına her zaman saygı ve muhabbet beslemektedir. Öz vatanında İşgal altındaki kardeşlerimizin özgürlüğü için dua etmektedir. Kendi topraklarında ablukaya alınmış, zulme maruz kalmış, göçe zorlanan Filistin halkının haklı davasında her zaman yanındadır. Adil ve devamlı barışın tesis edilmesi için kardeş halkın destekçisidir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Ve inşallah bir gün Kudüs Filistin'in ebedi başkenti olacaktır. İsrail kurşunlarına göğüslerini siper eden babaları, top oynarken bombalarla minik bedenleri parçalanan Filistinli çocukları, sabah namazına giderken siyonist işgalciler tarafından yakılarak şehid edilen Filistin'li gençleri, Kudüs'e sahip çıkan Filistin'li cesur anaları rahmetle yad ediyoruz. Ve biz biliyoruz ki; Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır. Barışı, adaleti, bağımsızlığı savunmaktır. İnanıyoruz ki; Yüce Allah Kudüs'ten İslam dünyasının izlerini silmek isteyen soykırımcılara fırsat vermeyecektir. Bu duygularla sizleri halkım adına tekrar selamlıyorum.” Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Uysal'a teşekkür etti. Kdz. Ereğli ile ilişkilerini geliştirmek isteyen Büyükelçi Mustafa konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Filistin halkı, Türk halkını sadece dost bir halk olarak değil aynı zamanda kardeş olarak görmekte, ecdad topraklarının hamisi olarak benimsemektedir. Bugün Kudüs'te Filistin halkının özgürlüğüne kurşun sıkılmış, barışı geciktirici her türlü işlem yapılmaktadır. İsrail, ABD'nin de gücünü arkasına alarak, Filistin halkının özgürlüne kurşun sıkmaktadır. Filistin halkı, bütün gazete ve dergilerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'e sahip çıkmasını, Kudüs'ün kırmızı çizgi olarak belirlemesini saygıyla ve muhabbetle karşılamıştır.Biz inanıyoruz ki, Recep Tayyip Erdoğan bugün uyku halindeki bütün dünya Müslümanlarının kaderini değiştirecektir. Onun özgürlük ve adalet görüşleri sadece Türkiye'yi değil bütün dünya insanlarının ortak değeri olacaktır”

Büyükelçi Dr.Faed Mustafa ayrıca Başkan Uysal'ı Ramazan ayında Kudüs'e davet ederken Uysal, ziyaret anısına Büyükelçiye Mustafa'ye çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.