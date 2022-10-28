İhlas Haber Ajansı

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Bylock kullanıcısı FETÖ firarisi KOM ekiplerince yakalandı

Zonguldak’ta FETÖ/PDY’nın şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlı KOM ekiplerince yakalandı.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY'nın şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlı KOM ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen FETÖ terör örgütü soruşturması doğrultusunda, örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve firar olarak aranan Z.B. isimli kadın, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.


Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Zonguldak Adliyesi'ne çıkartılan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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