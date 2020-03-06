Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülent B. daha önceden aralarında husumet bulunan Eyüp K.'yi görünce yanına giderek belinden çıkarttığı silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızla kaçarken ağır yaralanan Eyüp Keleş ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Keleş hastanede ameliyata alınırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis silahlı saldırı sonucu olay yerinden kaçan Bülent K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.