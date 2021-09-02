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Caddeler göle döndü, dükkanlar sular içerisinde kaldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler göle dönerken, dükkanlar su altında kaldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler göle dönerken, dükkanlar su altında kaldı.


İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar dükkanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur sularıyla doldu.


Şiddetini artıran yağış sonrası caddeler göle dönerken, bazı esnaflar iş yerlerini su basmaması için bariyer kursa da dükkanlar sular içerisinde kaldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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