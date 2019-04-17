Çağdaş Anadolu Derneğine yurt dışından davet

Zonguldak'ta açıldığı günden bugüne ilklere imza atan ve aldığı başarılarla adından oldukça söz ettiren Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne yurt dışından davet geldi.

Polonya'da düzenlenecek olan Uluslararası VIII. Folcloristic Meetings of Wolsztynski Reggion Folklor Festivali için davet alan Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Haziran ayında yaklaşık 35 kişilik heyetle yola çıkmaya hazırlanıyor. Festivalde Artvin, Trabzon Kız- Erkek, Veteranlar Trabzon Erkek, Zonguldak Kız ve Aşuk-Maşuk gösterisi için hazırlıklarına son hızla devam eden Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, festival dahilinde 8 ülke ve 8 başkent gezisi de yapacak.

Yapılacak olan organizasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Arslan, “7'den 70'e halkoyunları ve dans sloganıyla çıktıkları yolda her geçen gün büyüdüklerini ve bu anlamda yaptıkları başarılı çalışmalar sonrasında Polonya'dan bile davet almanın gurur verici olduğunu söyledi. Arslan yaptığı açıklamasında, “Bilindiği üzere kurulduğumuz ilk günden bu yana halkoyunları ve dans sloganıyla yola çıkmıştık. Çıktığımız bu yolda 2 yılımızı tamamladık ve ilk kurulduğumuz yıldan bu yana gerek yerel gerekse yurtdışındaki uluslararası festivallere katılım sağladık. Bu yıl ise Zonguldak'tan 2.800 kilometre uzaklıkta bulunan Polonya'nın Keblowo kentinde yapılacak olan Polonya Uluslararası VIII. Folcloristic Meetings of Wolsztynski Reggion Folklor Festivali'ne davet aldık. Yapılacak olan festivale yaklaşık 35 kişilik bir heyetle katılım sağlayarak Artvin, Trabzon Kız- Erkek, Veteranlar Trabzon Erkek, Zonguldak Kız ve Aşuk-Maşuk gösterisi yapacağız. 24 Haziran - 4 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapacağımız seyahatimizin güzergahını da bu yıl çok farklı olarak yaptık. Gittiğimiz güzergahtan dönmek yerine 11 gün sürecek olan bir rota belirledik ve bir yandan da yurtdışı turu yapmayı planlıyoruz. 5000 km mesafe kat edeceğimiz ve 11 gün sürecek olan seyahatimiz dahilinde 8 ülke ve 8 başkent gezisi yapacağız. Bu doğrultuda 1 gece Sırbistan Belgrad, 4 gece Polonya Keblowo, 1 gece Ukrayna Lviv'de konaklama yapacağız” dedi.